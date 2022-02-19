Пожежа на заводі рідких шпалер. Відео

У селі Сирники (Волинська область) сталася пожежа на підприємстві. Про це повідомляють «Волинські новини».
Займання сталося близько 11-ї ранку на будівельному підприємстві, що займається виготовленням рідких шпалер. На місці працює кілька пожежних машин.
Місцевих жителів просять закрити вікна та найближчим часом не проводити багато часу на вулиці.
Займання сталося близько 11-ї ранку на будівельному підприємстві, що займається виготовленням рідких шпалер. На місці працює кілька пожежних машин.
Місцевих жителів просять закрити вікна та найближчим часом не проводити багато часу на вулиці.
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