Пожежа на заводі рідких шпалер. Відео

12:25 18 лютий Київ, Україна

У селі Сирники ( Волинська область ) сталася пожежа на підприємстві . Про це повідомляють « Волинські новини ».



Займання сталося близько 11 -ї ранку на будівельному підприємстві , що займається виготовленням рідких шпалер . На місці працює кілька пожежних машин .



Місцевих жителів просять закрити вікна та найближчим часом не проводити багато часу на вулиці .