Пожежа на заводі рідких шпалер. Відео

12:25 18 лютий Київ, Україна

У селі Сирники (Волинська область) сталася пожежа на підприємстві. Про це повідомляють «Волинські новини».

Займання сталося близько 11-ї ранку на будівельному підприємстві, що займається виготовленням рідких шпалер. На місці працює кілька пожежних машин.

Місцевих жителів просять закрити вікна та найближчим часом не проводити багато часу на вулиці.
 