Пожежа на воді: на Дніпрі в Києві згоріла яхта

І на воді трапляються пожежі. Така пожежа сталася в Києві посеред Дніпра. Як стало відомо, поблизу Жукового острова на річці горіла яхта. Відповідно, для гасіння палаючого плавзасобу були направлені пожежні катери.
За попередньою інформацією, в результаті пожежі ніхто не постраждав.
За попередніми даними, люди, що знаходилися на судні, були підібрані інший човном.
Раніше в Києві горів гуртожиток Національного авіаційного університету. Під час гасіння вогню рятувальники евакуювали з верхніх поверхів 120 осіб.
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