Пожежа на воді: на Дніпрі в Києві згоріла яхта

16:05 14 листопада Київ, Україна

І на воді трапляються пожежі. Така пожежа сталася в Києві посеред Дніпра. Як стало відомо, поблизу Жукового острова на річці горіла яхта. Відповідно, для гасіння палаючого плавзасобу були направлені пожежні катери.

За попередньою інформацією, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

"По прибуттю було встановлено, що на орієнтовній відстані 250 м від берега горить яхта завдовжки близько 20 м. О 23:59 пожежники ліквідували пожежу", - повідомили в ДСНС.

За попередніми даними, люди, що знаходилися на судні, були підібрані інший човном.

Раніше в Києві горів гуртожиток Національного авіаційного університету. Під час гасіння вогню рятувальники евакуювали з верхніх поверхів 120 осіб.