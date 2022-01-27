Пожежа на полігоні твердих побутових відходів у Кривому Розі

12:04 11 вересень Київ, Україна

Пожежі на полігонах твердих побутових відходів стали для України екологічним ударом. Дим, що виділяється під час горіння звалищ, містить цілий коктейль небезпечних для людини речовин. А процес гасіння порівняний, хіба що, з гасінням торфовищ. Ось і в Кривому Розі, як повідомила сьогодні пресслужба ДСНС, з вечора четверга гасять пожежу на полігоні твердих побутових відходів.

"10 вересня о 20:38 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вулиці Симбирцева в Саксаганському районі Кривого Рогу горить полігон твердих побутових відходів", - йдеться в повідомленні.

За викликом були направлені чергові відділення трьох пожежно-рятувальних частин ДСНС області. Також, залучено техніку ТОВ Екоспецтранс (бульдозери для розгортання великогабаритного сміття), самоскид КРАЗ і техніку КП Кривбасміськводоканал.

фото: горящая свалка выделяет облака ядовитого дыма

Відзначається, що після прибуття рятувальників до місця події було встановлено, що на території полігону твердих побутових відходів горить сміття на площі 850 кв.м.

Займання локалізовано о 1:20. Його ліквідація триває.

Нагадаємо, декількома днями раніше під Полтавою спалахнула масштабна пожежа на звалищі. Пізніше стало відомо, що її причиною міг бути підпал.

 