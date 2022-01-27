Пожежа на полігоні твердих побутових відходів у Кривому Розі

12:04 11 вересень Київ, Україна

Пожежі на полігонах твердих побутових відходів стали для України екологічним ударом. Дим, що виділяється під час горіння звалищ, містить цілий коктейль небезпечних для людини речовин. А процес гасіння порівняний, хіба що, з гасінням торфовищ. Ось і в Кривому Розі, як повідомила сьогодні пресслужба ДСНС, з вечора четверга гасять пожежу на полігоні твердих побутових відходів.

"10 вересня о 20:38 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що на вулиці Симбирцева в Саксаганському районі Кривого Рогу горить полігон твердих побутових відходів", - йдеться в повідомленні.

За викликом були направлені чергові відділення трьох пожежно-рятувальних частин ДСНС області. Також, залучено техніку ТОВ Екоспецтранс (бульдозери для розгортання великогабаритного сміття), самоскид КРАЗ і техніку КП Кривбасміськводоканал.

Відзначається, що після прибуття рятувальників до місця події було встановлено, що на території полігону твердих побутових відходів горить сміття на площі 850 кв.м.

Займання локалізовано о 1:20. Його ліквідація триває.

Нагадаємо, декількома днями раніше під Полтавою спалахнула масштабна пожежа на звалищі. Пізніше стало відомо, що її причиною міг бути підпал.