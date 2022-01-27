Пожежа на полігоні твердих побутових відходів у Кривому Розі

Пожежі на полігонах твердих побутових відходів стали для України екологічним ударом. Дим, що виділяється під час горіння звалищ, містить цілий коктейль небезпечних для людини речовин. А процес гасіння порівняний, хіба що, з гасінням торфовищ. Ось і в Кривому Розі, як повідомила сьогодні пресслужба ДСНС, з вечора четверга гасять пожежу на полігоні твердих побутових відходів.
За викликом були направлені чергові відділення трьох пожежно-рятувальних частин ДСНС області. Також, залучено техніку ТОВ Екоспецтранс (бульдозери для розгортання великогабаритного сміття), самоскид КРАЗ і техніку КП Кривбасміськводоканал.
Відзначається, що після прибуття рятувальників до місця події було встановлено, що на території полігону твердих побутових відходів горить сміття на площі 850 кв.м.
Займання локалізовано о 1:20. Його ліквідація триває.
Нагадаємо, декількома днями раніше під Полтавою спалахнула масштабна пожежа на звалищі. Пізніше стало відомо, що її причиною міг бути підпал.
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