Пожежа на сміттєвому полігоні в Сумській області

16:20 11 серпня Київ, Україна

Спека принесла пожежі і в Україну. Як повідомило сьогодні, 11 серпня, видання Ромни 24, поблизу села Пустовійтівка Роменського району Сумської області триває гасіння пожежі на місцевому полігоні твердих побутових відходів.

"За інформацією ДПРЧ 14, пожежа охопила 1 га сміттєзвалища. Причина загоряння встановлюється", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що пожежники там працюють з учорашнього вечора.

При гасінні рятувальники задіяли рекордну кількість техніки. Причому не тільки свою, пристосовані трактори, водовози, екскаватор, що належать аграріям, лісникам та дорожникам.

Напередодні повідомлялося, що столиця Сербії Белград "потонула" в диму і імлі після пожежі на головному звалищі міста, яка сталася минулої неділі.