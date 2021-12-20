Пожежа на Луганщині: Київ просить припинити вогонь

15:43 08 липень Київ, Україна

На засіданні Тристоронньої контактної групи, керівник Офісу президента Андрій Єрмак закликав до припинення вогню на Донбасі через масштабні пожежі на Луганщині.



Про це повідомили в прес-службі ОП в середу, 8 липня.



Відзначимо, що перед зустріччю з учасниками ТГК Єрмак розповів про масштабне лісовій пожежі неподалік від лінії розмежування сил і засобів в Луганській області. Так, через вогонь постраждав населений пункт і загинули люди. Зараз вогнища горіння спостерігаються в лісових масивах поблизу сіл Смоляниново, Капітанове і Воронове.



Також в зв'язку з сильним вітром і високою температурою повітря, що може перекинути вогонь на сусідні населені пункти, глава ОП закликав учасників ТКГ до забезпечення встановлення режиму припинення вогню.

"Вважаю, що на черговому засіданні ТКГ варто в черговий раз предметно розглянути питання встановлення режиму тиші", - сказав Єрмак, додавши, що головне завдання - недопущення нових жертв серед мирного населення.

За останніми даними відомо про сімох загиблих.



Нагадаємо, пожежа почалася вранці 7 липня. У районі селищ Вовче і Смоляниново Новоайдарського району пожежа охопила близько 85 га, місцевих жителів евакуювали. Також пожежа розгорілася неподалік від с. Капітанове Новоайдарського району на території Капітанівського лісництва, площа склала близько 40 га.



Вогнем знищено близько 80 дачних будинків і 30 житлових будинків в селі Смолянинове.