З'явилося відео вчорашнього потопу в Хмельницькому

У вівторок, 17 серпня, зливи і грози в супроводі шквального вітру та граду натворили багато бід в семи областях України. У Хмельницькому, як і в багатьох населених пунктах, після потужної зливи почалися проблеми з електрикою і транспортом, були затоплені вулиці, вітер повалив дерева.
Повідомляється, що негода почалася близько 17-ї години і перетворила деякі вулиці на річки. Затопило частину вулиці Панаса Мирного на Озерній. На відрізку вулиці поруч з озером вода повністю покрила дорогу і потоком стікала прямо у водойму.
Масштаби стихії можна побачити у відео.
Раніше повідомлялося, що у Львові в результаті грози і ураганного вітру були повалені десятки дерев і підтоплені вулиці.
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