З'явилося відео вчорашнього потопу в Хмельницькому

12:24 18 серпня Киев, Украина

У вівторок, 17 серпня, зливи і грози в супроводі шквального вітру та граду натворили багато бід в семи областях України. У Хмельницькому, як і в багатьох населених пунктах, після потужної зливи почалися проблеми з електрикою і транспортом, були затоплені вулиці, вітер повалив дерева.

Повідомляється, що негода почалася близько 17-ї години і перетворила деякі вулиці на річки. Затопило частину вулиці Панаса Мирного на Озерній. На відрізку вулиці поруч з озером вода повністю покрила дорогу і потоком стікала прямо у водойму.

Масштаби стихії можна побачити у відео.

Раніше повідомлялося, що у Львові в результаті грози і ураганного вітру були повалені десятки дерев і підтоплені вулиці.