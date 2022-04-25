З'явилося відео обшуку та затримання осіб, які "збиралися вбити Соловйова"

ФСБ росії зняло цікаве кіно про затримання "неонацистів", які нібито планували вбивство пропагандиста Соловйова, "на замовлення СБУ".
Зокрема, на кадрах можна побачити, як люди у формі фсб штурмують квартиру та затримують "неонацистів". На ролику також зображено зброю, символіку зі свастикою, диски з грою Sims 3, зелену перуку, книгу померлого у в'язниці російського неонациста Максима "Тесака" Марцинкевича і само собою, портрет Гітлера.
Крім того, в кадрах з'являється якась книга, дарчий напис на якій говорить: "Тімохе. Дякую за неоціненну підтримку… Убивай, щоб жити, живи, щоб убивати. Підпис "нерозбірливий".
Ймовірно, чекістам, що фабрикували ці "речові докази", наказали підписати книгу так, щоб неможливо було розібрати дарувальника. Ну вони й написали "Підпис нерозбірливий".
На відео також показаний допит. Оперативникам фсб на камеру вони розповіли, що зброя, знайдена за місцями їхнього проживання, мала бути використана для вбивства не лише Соловйова, а й таких журналістів:
- Дмитро Кисельов (генеральний директор агенції "Росія Сьогодні")
- Маргарита Симоньян (головна редакторка каналу RT, агентств Sputnik та "Росія Сьогодні")
- Тигран Кеосаян (ведучий програми "Міжнародна пилорама" на каналі НТВ, чоловік Симоньян)
- Ольга Скабеєва (ведуча ток-шоу "60 хвилин" на каналі "Росія-1")
- Євген Попов (ведучий ток-шоу "60 хвилин" на каналі "Росія-1", чоловік Скабеєвої)
Також затримані особи на відео уточнили, що "діяли за вказівкою СБУ" і планували вбити журналістів "у найкоротші терміни".
Крім цього, за словами людей, зафіксованих на відео, до їхніх завдань входив підпал автомобілів із символікою підтримки війни рф проти України, а також військкоматів на території держави-агресора.
Нагадаємо, сьогодні у фсб росії заявили, що "запобігли замаху на пропагандиста Соловйова групою неонацистів на замовлення СБУ".
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