З'явилися нові подробиці зникнення начштабу одеської прикордонної служби

17:34 18 червня Київ, Україна

Тривають пошуки зниклого в Одесі начальника штабу Одеського загону морської прикордонної охорони Олексія Чорткова. За повідомленням заступника голови Нацполіції Максима Цуцкерідзе, перед зникненням офіцер програв в казино.

Прикордонник позичив гроші у багатьох людей, в тому числі у своїх колег по службі, а за кілька днів до зникнення програв велику суму в казино. Під час обшуку кабінету виявили його записку з текстом: "Я вже не можу вам платити", але поки незрозуміло, кому вона призначалася.

"Він записував, коли і у кого брав кошти в борг, а також в яких закладах грав. Під час допитів ми цю інформацію підтвердили", - сказав Цуцкерідзе.

У день зникнення Чертков йшов на роботу, йому зателефонував начальник, повідомив про скасування наради і дозволив повернутися додому.

Через два дні знайшли людину, яка бачила зниклого прикордонника в Одесі, але іншої інформації про його місцезнаходження немає.

Чертков також намагався повернутися додому, але у них з дружиною виник побутовий конфлікт, після якого чоловік знову пішов. Ці відомості підтверджують сусіди і записи, які Олексій Чертков зберігав у своєму кабінеті.

За словами Цуцкерідзе, військового продовжують розшукувати в рамках кримінального провадження про умисне вбивство - це стандартна процедура щодо всіх людей, зниклих безвісти. Поки невідомо, виїхав Чертков з Одеси або залишився в місті.