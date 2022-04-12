Повалені негодою дерева стали причиною смерті двох людей

12:47 18 липня Київ, Україна

У двох селах, розташованих в передмісті Києва, через повалені шквальним вітром дерева загинули двоє людей.

Про це повідомляє ДСНС в ранковому зведенні в неділю, 18 липня.



Зазначено, що інциденти сталися в селах Гаврилівка і Сухолуччя Вишгородського району. Близько 16:00 там ускладнилися погодні умови (дощ, пориви вітру).



"Підрозділами ДСНС прибрано чотири повалених дерева. До робіт залучалися вісім осіб і дві одиниці техніки", - йдеться в повідомленні.



Крім того, вранці 18 липня через погані погодні умови було знеструмлено 101 населений пункт у трьох областях (Київська - 53, Житомирська - 35 і Чернігівська - 13).