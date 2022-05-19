Хлопчик, який загубився на Говерлі, був знайдений в горах через добу

06:27 16 серпня Київ, Україна

Пошуки дитини, яка загубилася під час підйому на Говерлу, закінчилися благополучно. За повідомленням пресслужби Міністерства внутрішніх справ України, дитина була виявлена групою волонтерів рівно через добу після зникнення.

"Довгоочікувана і радісна новина цього дня. Альоша знайшовся", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі МВС підкреслили, що дитина, яка загубилася напередодні в суботу на Говерлі, знайдена о 19:27 вечора неділі. Її знайшла група волонтерів на маршруті в бік гори Кукул.

У свою чергу, Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що дитину знайшли живою.

"За попередньою інформацією, це саме Альоша Стефанцев. Але зараз ще перевіряють", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що знайшли дитину на горі Велика Космецтка на відстані більше 2 км на кордоні із Закарпаттям. Зараз хлопчика спускають.

Нагадаємо, що 14 серпня близько 19.05 під час підйому по зеленому маршруту на гору Говерла поблизу смт Ворохта групи туристів у складі 6 осіб з міста Коломия, відстав від групи і заблукав хлопчик 2015 року народження. Негайно були організовані пошукові роботи з подальшим нарощуванням сил і засобів.