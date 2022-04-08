Втрати ворога станом на 6 квітня

10:41 06 квітня Київ, Україна

Генеральний штаб ЗСУ оновив інформацію про втрати окупантів з 24 лютого до 6 квітня.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.04 орієнтовно склали:

особового складу/personnel – приблизно 18600 осіб,

танків/tanks ‒ 684 од.,

бойових броньованих машин / APV ‒ 1861 од.,

артилерійських систем / artillery systems – 332 од.,

РСЗВ / MLRS - 107 од.,

засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems - 55 од.,

літаків/aircraft – 150 од.,

вертольотів / helicopters - 135 од.,

автомобільної техніки / vehicles – 1324 од.,

кораблів /катерів/boats/cutters - 7 од.,

цистерн з ПММ / fuel tanks - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня/UAV operational-tactical level - 96,

спеціальної техніки/special equipment - 25,

пускових установок ОТРК/ТРК/Mobile SRBM system - 4.

Дані уточнюються.