Втрати ворога станом на 6 квітня

10:41 06 квітня Київ, Україна

Генеральний штаб ЗСУ оновив інформацію про втрати окупантів з 24 лютого до 6 квітня.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.04 орієнтовно склали:
  • особового складу/personnel – приблизно 18600 осіб,
  • танків/tanks ‒ 684 од.,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 1861 од.,
  • артилерійських систем / artillery systems – 332 од.,
  • РСЗВ / MLRS - 107 од.,
  • засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems - 55 од.,
  • літаків/aircraft – 150 од.,
  • вертольотів / helicopters - 135 од.,
  • автомобільної техніки / vehicles – 1324 од.,
  • кораблів /катерів/boats/cutters - 7 од.,
  • цистерн з ПММ / fuel tanks - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня/UAV operational-tactical level - 96,
  • спеціальної техніки/special equipment - 25,
  • пускових установок ОТРК/ТРК/Mobile SRBM system - 4.
Дані уточнюються.
 
Фото: Потери врага по состоянию на 6 апреля