Втрати ворога станом на 6 квітня

Генеральний штаб ЗСУ оновив інформацію про втрати окупантів з 24 лютого до 6 квітня.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.04 орієнтовно склали:
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 06.04 орієнтовно склали:
- особового складу/personnel – приблизно 18600 осіб,
- танків/tanks ‒ 684 од.,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 1861 од.,
- артилерійських систем / artillery systems – 332 од.,
- РСЗВ / MLRS - 107 од.,
- засобів ППО / Anti-aircraft warfare systems - 55 од.,
- літаків/aircraft – 150 од.,
- вертольотів / helicopters - 135 од.,
- автомобільної техніки / vehicles – 1324 од.,
- кораблів /катерів/boats/cutters - 7 од.,
- цистерн з ПММ / fuel tanks - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня/UAV operational-tactical level - 96,
- спеціальної техніки/special equipment - 25,
- пускових установок ОТРК/ТРК/Mobile SRBM system - 4.
Дані уточнюються.
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