Втрати військової техніки окупанта станом на 1 березня:
- 29 літаків;
- 29 вертольотів;
- 198 танків;
- 846 бойових броньованих машин;
- 77 артилерійських систем;
- 7 ППО;
- 24 реактивні системи залпового вогню;
- 3 безпілотники;
- 60 кораблів;
- 2 катери;
- 305 тягачів.
- 29 літаків;
- 29 вертольотів;
- 198 танків;
- 846 бойових броньованих машин;
- 77 артилерійських систем;
- 7 ППО;
- 24 реактивні системи залпового вогню;
- 3 безпілотники;
- 60 кораблів;
- 2 катери;
- 305 тягачів.
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