Посилка з діамантами: митники запобігли ввезенню контрабанди в Україну

Співробітники київської митниці зупинили спробу ввезення з США в Дніпро посилки з дорогоцінними каменями вартістю 295 тисяч гривень.
Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби на сторінці в Facebook.
Посилка з коштовностями прибула в Дніпро з американського Балтімора. За декларацією, повинен був знаходитися тільки розподільник документів із заявленою вартістю 0 доларів.
Однак під час перевірки посилки на сканері митники помітили сторонні вкладення, які не вказані в супровідних документах.
Як визначили експерти, це дорогоцінне каміння першого порядку: алмази ограновані (діаманти) загальною вартістю 295 тис. грн (10,7 тисячі доларів США).
Найбільший з них - камінь коричневого кольору масою 3,02 карата і розміром 10,58х7,68мм. Вартість цього каменю оцінюється в 5,5 тисячі доларів США.
Решта каменів - в діамантовому огранюванні та огранюванні Радіант-57. На чотирьох діамантах виявлені позначення, нанесені лазерним гравіюванням, помітні лише під мікроскопом.
Відповідно до міжнародних норм, заборонено вкладати дорогоцінні камені в посилки без оголошеної цінності.
Коштовне каміння вилучили, проводиться слідство.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі