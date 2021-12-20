Посилка з діамантами: митники запобігли ввезенню контрабанди в Україну

13:48 23 березень Київ, Україна

Співробітники київської митниці зупинили спробу ввезення з США в Дніпро посилки з дорогоцінними каменями вартістю 295 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби на сторінці в Facebook.

Посилка з коштовностями прибула в Дніпро з американського Балтімора. За декларацією, повинен був знаходитися тільки розподільник документів із заявленою вартістю 0 доларів.

Однак під час перевірки посилки на сканері митники помітили сторонні вкладення, які не вказані в супровідних документах.
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"Під час розпакування відправлення було виявлено 5 огранених каменів масою від 0,18 до 3,02 карат. Кольори - від прозорого до коричневого. Поліетиленові пакетики, в яких вони перебували, містили характерні для діамантів позначки", - йдеться в повідомленні.
 
Як визначили експерти, це дорогоцінне каміння першого порядку: алмази ограновані (діаманти) загальною вартістю 295 тис. грн (10,7 тисячі доларів США).

Найбільший з них - камінь коричневого кольору масою 3,02 карата і розміром 10,58х7,68мм. Вартість цього каменю оцінюється в 5,5 тисячі доларів США.

Решта каменів - в діамантовому огранюванні та огранюванні Радіант-57. На чотирьох діамантах виявлені позначення, нанесені лазерним гравіюванням, помітні лише під мікроскопом.

Відповідно до міжнародних норм, заборонено вкладати дорогоцінні камені в посилки без оголошеної цінності.

Коштовне каміння вилучили, проводиться слідство.