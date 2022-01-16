Постраждало житло та автомобілі активістів, які рятують Осокорки від забудови. Фото

11:17 14 січень Київ, Україна

У ніч на 14 січня невідомі закидали червоною фарбою будинок засновника руху «Гонор», колишнього голови київського осередку «Національного корпусу» Сергія Філімонова та вікна квартири його побратима Ігоря Маляра.