Постраждало житло та автомобілі активістів, які рятують Осокорки від забудови. Фото

У ніч на 14 січня невідомі закидали червоною фарбою будинок засновника руху «Гонор», колишнього голови київського осередку «Національного корпусу» Сергія Філімонова та вікна квартири його побратима Ігоря Маляра.
Про це Філімонов повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Він пов'язує цю атаку з тим, що рух Гонору підтримує місцевих жителів у боротьбі за екопарк Осокорки.
Філімонов звинувачує у нападі керівництво забудовника компанії Stolitsa Group. «Безпосередньо саму атаку, швидше за все, виконували люди, які управляють тітушками забудовника», – вважає він.
Філімонов повідомив, що крім фарби у двір будинку його сім'ї ще кинули голову свині.
Нагадаємо, на Осокорках, між озерами Небреж та Тягле, планувалося збудувати 43 будинки заввишки 26-27 поверхів. Проти будівництва виступають активісти ГО "Екопарк Осокорки" та місцеві жителі, вважаючи, що зелена зона не має бути забудована. Пізніше забудовник презентував оновлений проєкт ЖК, у якому кількість будинків скоротили вдвічі – до 25, проте, судячи з візуалізації, поверховість залишилася незмінною.
Попередньо збанкрутілий банк «Аркада» розраховував продати близько 13 тисяч квартир. Департамент містобудування та архітектури КМДА рекомендував забудовнику ЖК «Патріотика на озерах» скоригувати проєкт, зменшивши кількість будинків комплексу відповідно до кількості квартир, які вже купили інвестори.
Добудувати 11 тисяч квартир вкладників банку "Аркада" взялася компанія Stolitsa Group. У КМДА анонсували підписання меморандуму про добудову житлових комплексів "Патріотика", "Еврика", а також "Патріотика на озерах" - проти останнього виступають місцеві жителі та активісти, адже він має розташуватися на місці зеленої зони між озерами Небреж та Тягле.
Він пов'язує цю атаку з тим, що рух Гонору підтримує місцевих жителів у боротьбі за екопарк Осокорки.
Філімонов звинувачує у нападі керівництво забудовника компанії Stolitsa Group. «Безпосередньо саму атаку, швидше за все, виконували люди, які управляють тітушками забудовника», – вважає він.
Філімонов повідомив, що крім фарби у двір будинку його сім'ї ще кинули голову свині.
Нагадаємо, на Осокорках, між озерами Небреж та Тягле, планувалося збудувати 43 будинки заввишки 26-27 поверхів. Проти будівництва виступають активісти ГО "Екопарк Осокорки" та місцеві жителі, вважаючи, що зелена зона не має бути забудована. Пізніше забудовник презентував оновлений проєкт ЖК, у якому кількість будинків скоротили вдвічі – до 25, проте, судячи з візуалізації, поверховість залишилася незмінною.
Попередньо збанкрутілий банк «Аркада» розраховував продати близько 13 тисяч квартир. Департамент містобудування та архітектури КМДА рекомендував забудовнику ЖК «Патріотика на озерах» скоригувати проєкт, зменшивши кількість будинків комплексу відповідно до кількості квартир, які вже купили інвестори.
Добудувати 11 тисяч квартир вкладників банку "Аркада" взялася компанія Stolitsa Group. У КМДА анонсували підписання меморандуму про добудову житлових комплексів "Патріотика", "Еврика", а також "Патріотика на озерах" - проти останнього виступають місцеві жителі та активісти, адже він має розташуватися на місці зеленої зони між озерами Небреж та Тягле.
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