Поставляли ЗСУ браковані міни: СБУ викрила підприємців

16:01 18 серпня Київ, Україна

Контррозвідка СБУ викрила корупційну схему, що призвела до зриву державного замовлення на виробництво великої партії боєприпасів для ЗСУ напередодні повномасштабного вторгнення росії.



Йдеться про виконання оборонного контракту на постачання українському війську артилерійських мін на загальну суму майже 270 млн грн.



За даними слідства, до операції причетні керівники трьох приватних компаній, які отримали замовлення від Міністерства оборони на виробництво цього виду боєприпасів. Згідно з підписаними договорами, підприємці мали відвантажити бойові засоби ураження до лютого 2022 року.



Однак до цього терміну компанії поставили в Міноборони лише частину замовлених мін, які до того ж виявилися бракованими через використання неякісного пороху. Такий технічний недолік унеможливлює застосування боєприпасів у бойових умовах і призводить до виведення з ладу самого артозброєння.

Саме цей факт було викрито фахівцями оборонного відомства під час випробувань артилерійських мін. Після цього браковану партію засобів ураження повернули компаніям-виробникам для усунення виявлених недоліків.



Проте підприємці досі не усунули технічні несправності військової продукції і, як наслідок, не поставили українським захисникам жодної одиниці боєприпасів на держзамовлення.



На підставі зібраних доказів двом керівникам компаній повідомлено про підозру за ч. 4 ст.. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).



Розслідування триває для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до угоди. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення.