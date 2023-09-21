Поставляли продукцію для атомної енергетики: СБУ викрила керівників сумського заводу

12:13 21 вересня Київ, Україна

Керівникам одного із заводів міста Суми, які постачали до росії стратегічно важливу продукцію для атомної енергетики та нафтогазової галузі, повідомили про підозру.

Про це повідомляє пресслужба СБУ



Йдеться про насосне обладнання, яке виробляється на одному із заводів у Сумах. Це підприємство входить у структуру російської фінансово-промислової групи ГМС, яка є однією із найбільших «донорів» бюджету росії.



Внаслідок слідчих дій заарештовано статутний капітал, нерухоме та рухоме майно українського заводу на загальну суму майже 365 млн грн.



За даними слідства, після повномасштабного вторгнення росії керівництво сумського заводу розробило схему постачання української продукції до росії в обхід накладених санкцій.



Для маскування злочинної діяльності зловмисники задіяли підконтрольні комерційні структури з кількох країн Європи та Азії. Встановлено, що іноземні підприємства закуповували насосне обладнання нібито для своїх потреб, а потім переправляли його кінцевим замовникам у росії.

Крім цього, чиновники постачали українське насосне обладнання до двох азіатських країн для будівництва атомних електростанцій під керівництвом Росатому.



Під час обшуків за місцями роботи та фактичного проживання фігуранти вилучили документи, комп'ютерну техніку та мобільні телефони з доказами угоди.



Наразі двом посадовим особам заводу повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена організованою групою).



Вирішується питання про обрання ним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.



Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення.