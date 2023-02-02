Поставляв у Росії комплектуючі для військових субмарин: СБУ затримала харківського підприємця

19:02 02 лютого Київ, Україна

Співробітники Служби безпеки України викрили харківського ділка, який в обхід санкції РНБО постачав до Росії товари подвійного призначення, зокрема комплектуючі для військових субмарин.

Про це повідомляє прес-служба СБУ

Щоб обійти заборону на військово-технічне співробітництво з Росії, він створив свою компанію, яка закуповувала товари подвійного призначення в українських підприємств і під виглядом «громадянських приладів» постачала їх до Росії.



Втім, як встановила СБУ, насправді продукція використовувалася для оснащення флоту держави-агресора. Зокрема, для обладнання підводних човнів, з яких рашисти запускають ракети по Україні.

Після повномасштабного вторгнення ділок намагався налагодити новий канал доставки товарів до Росії через треті країни.. Втім, завдяки реакції СБУ це вдалося запобігти.



Чоловіку повідомлено про підозру у порушенні порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. Йому загрожує обмеження волі терміном до 5 років.