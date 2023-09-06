Постачав неякісну форму для ЗСУ: викритий київський підприємець

Директор приватної фірми у Києві постачав неякісний формений одяг для ЗСУ. Загальна вартість угод становила 35 млн грн.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.
Повідомляється, що у 2022 р. між військовою частиною та швейною фабрикою було укладено угоди на постачання одягу для військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони Збройних сил України. Йшлося про постачання вітровологозахисних та утеплених зимових курток, а також літніх польових костюмів.
Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, які причетні до скоєння злочину, зокрема, серед військових посадових осіб.
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