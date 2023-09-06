Постачав неякісну форму для ЗСУ: викритий київський підприємець

12:57 11 серпня Київ, Україна

Директор приватної фірми у Києві постачав неякісний формений одяг для ЗСУ. Загальна вартість угод становила 35 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Повідомляється, що у 2022 р. між військовою частиною та швейною фабрикою було укладено угоди на постачання одягу для військовослужбовців підрозділів Сил територіальної оборони Збройних сил України. Йшлося про постачання вітровологозахисних та утеплених зимових курток, а також літніх польових костюмів.

"Скориставшись невідкладною потребою у забезпеченні українських військовослужбовців одягом, компанія отримала спочатку передоплату в сумі понад 5 млн грн, а згодом інші обумовлені договорами кошти. Однак виготовлені нею товари виявилися неналежної якості. За висновками експертів, військова форма не відповідає технічним умовам та не може використовуватись за призначенням. Сума завданих збитків становить понад 35 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Встановлюються інші особи, які причетні до скоєння злочину, зокрема, серед військових посадових осіб.