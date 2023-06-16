Наслідки вибуху Каховської ГЕС: громади Дніпропетровської області без води

18:11 12 червня Київ, Україна

Після вибуху Каховської ГЕС, Каховське водосховище продовжує міліти, і справжній рівень його води стає непередбачуваним.



У кількох громадах Дніпропетровської області немає централізованого водопостачання, за словами Сергія Лисака, голови обласної державної адміністрації.



Він наголосив, що Нікопольщина повністю втратила воду, Грушівська громада у Криворізькому районі залишилася без водопостачання повністю, а Зеленодольська – частково.



За інформацією начальника Криворізького регіонального водопровідно-каналізаційного управління Євгена Ситниченка, також частково відсутнє водопостачання в Апостолівській громаді.