Наслідки вибуху Каховської ГЕС: громади Дніпропетровської області без води

18:11 12 червня Київ, Україна

Після вибуху Каховської ГЕС, Каховське водосховище продовжує міліти, і справжній рівень його води стає непередбачуваним.

У кількох громадах Дніпропетровської області немає централізованого водопостачання, за словами Сергія Лисака, голови обласної державної адміністрації.

Він наголосив, що Нікопольщина повністю втратила воду, Грушівська громада у Криворізькому районі залишилася без водопостачання повністю, а Зеленодольська – частково.

За інформацією начальника Криворізького регіонального водопровідно-каналізаційного управління Євгена Ситниченка, також частково відсутнє водопостачання в Апостолівській громаді.
 
"У Криворізькому районі вода подається за графіком. На Нікопольщину вже було доставлено понад десять цистерн із водою, кожна вміщує 70 тонн. Було задіяно 18 пожежних машин та близько п'ятдесяти водовозів... У районі було організовано 53 пункти видачі води. Бізнес та міжнародні партнери надають бутильовану воду для мешканців", - зазначив Лисак.