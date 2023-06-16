Наслідки вибуху Каховської ГЕС: громади Дніпропетровської області без води

Після вибуху Каховської ГЕС, Каховське водосховище продовжує міліти, і справжній рівень його води стає непередбачуваним.
У кількох громадах Дніпропетровської області немає централізованого водопостачання, за словами Сергія Лисака, голови обласної державної адміністрації.
Він наголосив, що Нікопольщина повністю втратила воду, Грушівська громада у Криворізькому районі залишилася без водопостачання повністю, а Зеленодольська – частково.
За інформацією начальника Криворізького регіонального водопровідно-каналізаційного управління Євгена Ситниченка, також частково відсутнє водопостачання в Апостолівській громаді.
У кількох громадах Дніпропетровської області немає централізованого водопостачання, за словами Сергія Лисака, голови обласної державної адміністрації.
Він наголосив, що Нікопольщина повністю втратила воду, Грушівська громада у Криворізькому районі залишилася без водопостачання повністю, а Зеленодольська – частково.
За інформацією начальника Криворізького регіонального водопровідно-каналізаційного управління Євгена Ситниченка, також частково відсутнє водопостачання в Апостолівській громаді.
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