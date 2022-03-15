Наслідки передсвітанкової атаки на Київ. Фото

07:57 15 березня Київ, Україна

У Подільському районі Києва через влучення боєприпасу у десятиповерховий житловий будинок сталося загоряння з 1 по 5 поверхи.



Підрозділом ДСНС врятовано 1 особу, яку госпіталізовано до лікарні.



На місці було залучено 10 осіб особового складу та 2 од. техніки ГУ ДСНС у м. Київ.





Також 15 березня в районі Осокорків внаслідок обстрілу сталося влучення боєприпасів у двоповерховий приватний житловий будинок з подальшим спалахом.



Пожежу було ліквідовано о 06:40. Жертв та постраждалих немає.