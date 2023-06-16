Наслідки підтоплення: нафтопродукти виявлено у Камишанах Херсонщини

19:32 13 червня Київ, Україна

У селищі Камишани, території Херсонщини, яка постраждала від підтоплення після підриву Каховської ГЕС загарбниками, виявлено велику пляму нафтопродуктів.



Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



При активній роботі комунальних служб та рятувальників ДСНС з ліквідації наслідків та відкачування води з підвалів у Камишанах вони зіткнулися з проблемою контамінації нафтопродуктами.



Адміністрація вживає заходів для належного очищення цього забруднення, проте це буде можливе лише після повного відступу води. Також наголошується, що процес відкачування води з підвалів уже розпочався у Степанівському старостаті.



В Антонівці, де тривають обстріли, також помічено повінь вулиці у прибережній зоні.



Для боротьби з цим підтопленням вже були привезені насоси, а незабаром доставлять шланги для ефективного відкачування води та мулу.



Усі три старостати одержують гуманітарну допомогу для постраждалих мешканців.