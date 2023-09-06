Наслідки нічної атаки рашистів на Київщину: руйнування та постраждалі

У ніч на 30 серпня російські війська завдали масованого удару по Київській області. Внаслідок атаки було пошкоджено та зруйновано житлові будинки, на території цвинтаря сталося займання.
Як повідомили у МВС, у Фастівському та Бучанському районах області виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані.
Внаслідок падіння уламків ракет та боєприпасів було пошкоджено понад шість приватних будинків в одному з районів області.
Через займання будинку після влучання уламків опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також отримали 43-річний та 49-річний чоловіки одного з домоволодінь. Руйнувань зазнали і гаражні приміщення. Знищено два автомобілі.
Як повідомили у МВС, у Фастівському та Бучанському районах області виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані.
Внаслідок падіння уламків ракет та боєприпасів було пошкоджено понад шість приватних будинків в одному з районів області.
Через займання будинку після влучання уламків опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також отримали 43-річний та 49-річний чоловіки одного з домоволодінь. Руйнувань зазнали і гаражні приміщення. Знищено два автомобілі.
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