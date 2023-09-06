Наслідки нічної атаки рашистів на Київщину: руйнування та постраждалі

10:05 30 серпня Київ, Україна

У ніч на 30 серпня російські війська завдали масованого удару по Київській області. Внаслідок атаки було пошкоджено та зруйновано житлові будинки, на території цвинтаря сталося займання.



Як повідомили у МВС, у Фастівському та Бучанському районах області виникли пожежі, які були оперативно ліквідовані.



Внаслідок падіння уламків ракет та боєприпасів було пошкоджено понад шість приватних будинків в одному з районів області.



Через займання будинку після влучання уламків опіки отримала 69-річна жінка. Незначні порізи також отримали 43-річний та 49-річний чоловіки одного з домоволодінь. Руйнувань зазнали і гаражні приміщення. Знищено два автомобілі.