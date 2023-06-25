Наслідки нічної атаки на Запоріжжі

09:34 25 червня Київ, Україна

Під вогнем російських агресорів знаходяться прифронтові населені пункти Запоріжжя та обласний центр. Сьогодні, у неділю, Запорізька ОВА повідомила про черговий нічний обстріл у передмісті Запоріжжя.

"Вночі ворог атакував передмістя обласного центру. Попадання сталося на відкритих територіях, зокрема до одного з місцевих підприємств", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджено припарковані вантажівки та будівлі, розташовані поруч.На щастя, люди не постраждали.

Крім того, росіяни за добу обстріляли 23 населені пункти Запорізької області. Ворог застосував безпілотники, РСЗВ, артилерію. Внаслідок атак пошкоджено 15 будинків.

"На жаль, травми під час ворожих ударів отримали двоє цивільних - 85-річна мешканка Преображенки та 77-річна мешканка Новоданилівки", - розповіли в ОВА.

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Нагадаємо, сьогодні вночі у Запоріжжі пролунали вибухи. У місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Раніше стало відомо, що росіяни обстріляли місто Нікополь, а також низку інших населених пунктів Дніпропетровської області. Одна людина отримала поранення, є пошкодження будинків та іншої інфраструктури.