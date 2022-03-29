Наслідки негоди: відновлення ліній електропередач потребують 302 населених пункти України

Злива, град та шквальний вітер стали причиною відсутності електропостачання в 302 населених пунктах України.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7.00 1 липня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 302 населених пункти в 6 областях (Львівська - 191, Тернопільська - 79, Чернівецька - 23, Київська - 6, Кіровоградська - 2 і Дніпропетровська - 1)", - йдеться в повідомленні на сайті відомства в четвер вранці.