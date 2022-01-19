Наслідки негоди у Чернівецькій області. Фото

12:18 18 січень Київ, Україна

У Чернівецькій області вітер зірвав дахи з будівель шкіл та лікарень, також багато дерев звалило на дорогу, без електроенергії залишилася одна котельня.



Про це повідомляє "Громадське".



За інформацією центру, найбільша кількість звернень стосується пошкоджень покрівлі. Зокрема, 17 січня на вулиці Главки, на території дитячого садка, впало дерево на будинок та пошкодило покрівлю.



Також частково зірвало покрівлю на вулицях Головній, Карамзіна, Пирогова та Героїв Майдану.



Через знеструмлення призупинили роботу котельної на вулиці Вільде. Від цієї котельні тепло отримують будинок на вулиці Героїв Майдану, приміщення гімназії №5 та спецшколи №3. Про це повідомили у пресслужбі Департаменту інфраструктури та благоустрою. Також через знеструмлення не працює світлофор на перетині вулиць Героїв Майдану та Загули.



В області пошкоджено дах школи у селі Валя Кузьміна. Там зірвало близько 30 квадратних метрів покрівлі. Про це йдеться у повідомленні на сайті рятувальників. За добу прибрали 21 повалене дерево та відбуксирували три автомобілі. Травмованих немає.



У Кіцманській лікарні зірвало кілька металевих листів покрівлі. Працівники медзакладу відновили пошкоджений дах самотужки. Про це повідомив директор Володимир Хромюк.





