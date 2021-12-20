Наслідки ожеледиці у столиці - за день понад 100 ДТП

18:07 08 грудень Київ, Україна

8 грудня станом на 16.00 у Києві зареєстровано 112 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди.
 
Про це повідомляє патрульна поліція Києва.

Патрульні у посиленому режимі опрацьовують ДТП та оперативно відновлюють рух.

Щоб уникнути небезпечних ситуацій, травматизму патрульні рекомендують слідувати наступним порадам:

Водіям:
  • дотримуйтесь швидкісного режиму та безпечної дистанції
  • відмовтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій
  • наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів, знижуйте швидкість до мінімуму
Пішоходам:
  • будьте уважні на проїжджій частині та переходьте дорогу лише у дозволених для цього місцях
  • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів.
На цей момент на дорогах столиці працюють одразу кілька служб «Київавтодору». Працює і техніка для обробки доріг та мостів протиожеледними засобами. Посилено увагу до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, бруківці, тротуарах. Нині задіяно 131 одиницю спецтехніки.