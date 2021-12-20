Наслідки ожеледиці у столиці - за день понад 100 ДТП

18:07 08 грудень Київ, Україна

8 грудня станом на 16.00 у Києві зареєстровано 112 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди.





Патрульні у посиленому режимі опрацьовують



Щоб уникнути небезпечних ситуацій, травматизму патрульні рекомендують слідувати наступним порадам:



Водіям: Про це повідомляє патрульна поліція Києва.Патрульні у посиленому режимі опрацьовують ДТП та оперативно відновлюють рух.Щоб уникнути небезпечних ситуацій, травматизму патрульні рекомендують слідувати наступним порадам:

дотримуйтесь швидкісного режиму та безпечної дистанції

відмовтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій

наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів, знижуйте швидкість до мінімуму

Пішоходам:

будьте уважні на проїжджій частині та переходьте дорогу лише у дозволених для цього місцях

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 разів.

На цей момент на дорогах столиці працюють одразу кілька служб «Київавтодору». Працює і техніка для обробки доріг та мостів протиожеледними засобами. Посилено увагу до стану покриття на шляхопроводах, підйомах та спусках, бруківці, тротуарах. Нині задіяно 131 одиницю спецтехніки.