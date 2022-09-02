Після вибухів у Криму запроваджено режим НС муніципального масштабу

У Криму після серії вибухів на аеродромі Саки у сусідньому курортному селищі Новофедорівка запровадили режим НС муніципального масштабу.
Про це повідомив журналістам ставленик росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов, пишуть росЗМІ.
За словами Аксьонова, у пунктах тимчасового розміщення перебувають 252 особи. У Новофедорівці та Михайлівці відключено газ, у непошкоджені будинки його обіцяють повернути до кінця дня у середу.
Розбір завалів має розпочатись після завершення слідчих дій, Аксьонов запевнив, що відновлення займе не більше 10 днів.
У міноборони росії заявляють, що вибухи на авіабазі сталися через детонацію боєприпасів, Україну в обстрілі аеродрому росія не звинувачує - це стало б свідченням неефективності російських систем ППО.
Розбір завалів має розпочатись після завершення слідчих дій, Аксьонов запевнив, що відновлення займе не більше 10 днів.
У міноборони росії заявляють, що вибухи на авіабазі сталися через детонацію боєприпасів, Україну в обстрілі аеродрому росія не звинувачує - це стало б свідченням неефективності російських систем ППО.
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