Після вибухів у Криму запроваджено режим НС муніципального масштабу

17:23 10 серпня Київ, Україна

У Криму після серії вибухів на аеродромі Саки у сусідньому курортному селищі Новофедорівка запровадили режим НС муніципального масштабу.

Про це повідомив журналістам ставленик росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов, пишуть росЗМІ.

"У нас 62 багатоквартирні будинки пошкоджено та індивідуальні житлові будинки - закінчується обхід. Кілька годин і буде відомо, скільки ПЖБ пошкоджено. Є комерційні об'єкти пошкоджені - близько 20", - сказав Аксьонов і пообіцяв власникам пошкодженого житла компенсації від 10 тисяч до 100 тисяч рублів.

За словами Аксьонова, у пунктах тимчасового розміщення перебувають 252 особи. У Новофедорівці та Михайлівці відключено газ, у непошкоджені будинки його обіцяють повернути до кінця дня у середу.



Розбір завалів має розпочатись після завершення слідчих дій, Аксьонов запевнив, що відновлення займе не більше 10 днів.



У міноборони росії заявляють, що вибухи на авіабазі сталися через детонацію боєприпасів, Україну в обстрілі аеродрому росія не звинувачує - це стало б свідченням неефективності російських систем ППО.