Після увімкнення опалення квартири киян залило гарячою водою

17:59 19 жовтня Київ, Україна

Не встигли в столиці увімкнути опалення, як сумлінна підготовка комунальників до опалювального сезону дала про себе знати.



Потоки гарячої води з пошкодженої труби перетворили під'їзд будинку на водоспад і залили квартири мешканців у Києві, на вулиці Вацлава Гавела, 83. Про це повідомив київський телеграм-канал.

Під'їзд будинку перетворився на "водоспад". Люди вигрібають воду зі своїх квартир.



Повідомляється, що в будинку увімкнули гарячу воду, що не подавалася вже давно. Через тиск труби прорвало.



Також повідомлялося, що в центрі Києва на проспекті Перемоги стався прорив трубопроводу, утворився десятиметровий фонтан води.