Після смертоносного торнадо тисячі жителів штату Кентуккі залишилися без тепла та води

13:04 14 грудень Київ, Україна





За даними poweroutage.us, по всьому штату близько 26 000 будинків і підприємств залишилися без електрики, зокрема, майже всі будинки в Мейфілді - одному з найбільш постраждалих міст. Офіційні особи штату Кентуккі, у США , попередили, що жителі округу, де внаслідок торнадо загинуло кілька десятків людей, можуть залишатися без тепла, води чи електрики за низьких температур протягом тижня та довше.За даними poweroutage.us, по всьому штату близько 26 000 будинків і підприємств залишилися без електрики, зокрема, майже всі будинки в Мейфілді - одному з найбільш постраждалих міст.



Директор з надзвичайних ситуацій штату Кентуккі Майкл Доссетт повідомив репортерам, що понад 10 000 будинків та підприємств не мають води, а ще 17 000 перебувають під забороною кип'ятіння води.



Доссет попередив, що повне відновлення у найбільш постраждалих місцях може тривати не місяці, а роки.



Нагадаємо, Кентуккі сильно постраждав від скупчення смерчів у кількох штатах, дивовижно те, що смерчі сталися у ту пору року, коли холодна погода зазвичай обмежує торнадо.



Як повідомив у понеділок губернатор Енді Бешир, там загинули щонайменше 64 особи.



Принаймні ще 14 людей загинули в Іллінойсі, Теннессі, Арканзасі та Міссурі.