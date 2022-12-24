Після російського обстрілу зупинено одну зі станцій ДПЕК: є загиблий

Російські війська у п'ятницю, 23 грудня, обстріляли один із енергетичних об'єктів ДПЕК, станція припинила генерацію електроенергії, один працівник загинув та один поранений. Про це повідомляється в Telegram ДПЕК.
У повідомленні не уточнюється яка саме станція потрапила під обстріл. Це вже 21-а терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДПЕК.
Зазначимо, що 10 жовтня 2022 року російська федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України.
Нагадаємо, в енергосистемі України зберігається дефіцит. У всіх областях діють ліміти споживання, перевищення яких призводить до аварійних відключень, зазначили в Укренерго.
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