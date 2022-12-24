Після російського обстрілу зупинено одну зі станцій ДПЕК: є загиблий

08:16 24 грудня Київ, Україна

Російські війська у п'ятницю, 23 грудня, обстріляли один із енергетичних об'єктів ДПЕК, станція припинила генерацію електроенергії, один працівник загинув та один поранений. Про це повідомляється в Telegram ДПЕК.

"Сьогодні, 23 грудня, окупанти інтенсивно обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, внаслідок чого було пошкоджено його обладнання, і станція припинила виробництво електроенергії". На жаль, через атаку загинув працівник підприємства, а ще один був поранений. Коли обстріл закінчиться – енергетики почнуть відновлювати роботу обладнання”, – йдеться у повідомленні.

У повідомленні не уточнюється яка саме станція потрапила під обстріл. Це вже 21-а терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДПЕК.

Зазначимо, що 10 жовтня 2022 року російська федерація розпочала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України.

Нагадаємо, в енергосистемі України зберігається дефіцит. У всіх областях діють ліміти споживання, перевищення яких призводить до аварійних відключень, зазначили в Укренерго.