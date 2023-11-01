Після отримання паспорта росії чоловіків на ТОТ незаконно забирають на службу - ЦНС

14:52 31 жовтня Київ, Україна

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області продовжуються випадки примусової мобілізації місцевих жителів, повідомляє Центр національного спротиву.



Цей процес починається після того, як місцеві жителі одержують російські паспорти. Отримавши "червону макулатуру", вони стають зобов'язаними зареєструватися у фейкових військкоматах, де їм видають повістку на мобілізацію та вимагають укласти контракт із збройними силами росії.



Слід зазначити, що мобілізація насамперед охоплює сільські райони, що відповідає спільній політиці кремля, спрямованій на маскування початку мобілізації у містах. Однак це не означає, що міста залишаться осторонь, оскільки масштаб цієї діяльності, ймовірно, розширюватиметься з часом.



Подібні дії є грубим порушенням міжнародного права, яке забороняє мобілізацію мешканців, які проживають на захоплених територіях, в армію окупанта. Кожен, хто причетний до цих злочинів, нестиме відповідальність перед світовою спільнотою.