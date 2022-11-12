Після звільнення від окупантів у Снігурівці виявили катовану

10:09 12 листопада Київ, Україна

Після звільнення від російських окупантів у Снігурівці Миколаївської області було виявлено тортуру, де росіяни знущалися з цивільних. Про це повідомив офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

Зазначається, що загарбники катували проукраїнсько налаштованих місцевих жителів, а приміщення виявили військові ЗСУ, коли звільнили населений пункт 10 листопада.

"Картовий у Снігурівці, де рашисти катували українців та українок", - підписано кадр.

Про катувальну повідомили також у Telegram-каналі Оперативний ЗСУ, супроводживши посаду цим же знімком.

"У населеному пункті Снігурівка на Миколаївщині, який був захоплений російськими військами, 10 листопада, коли його звільнили українські воїни, місцеві жителі зазнавали тортур.. Там виявили катівню, де росіяни знущалися з українців", - сказано в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі Головного управління Нацполіції в Миколаївській області, окупанти в Снігурівці "займалися беззаконням та жахливими тортурами" у зруйнованій будівлі відділу поліції.

"Має бути багато роботи - як щодо встановлення закону та притягнення кожного винного до відповідальності, так і до відновлення зруйнованих будівель!", - заявили в поліції.

Нагадаємо, у звільненому від російських окупантів селі Піски-Радьківські Харківської області правоохоронці виявили катувальну, яку росіяни облаштували у погребі.

Як повідомили у МВС, окупанти мали тортури у всіх захоплених містах та селищах.