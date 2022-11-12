Після звільнення від окупантів у Снігурівці виявили катовану

Після звільнення від російських окупантів у Снігурівці Миколаївської області було виявлено тортуру, де росіяни знущалися з цивільних. Про це повідомив офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.
Зазначається, що загарбники катували проукраїнсько налаштованих місцевих жителів, а приміщення виявили військові ЗСУ, коли звільнили населений пункт 10 листопада.
Про катувальну повідомили також у Telegram-каналі Оперативний ЗСУ, супроводживши посаду цим же знімком.
Як зазначили в прес-службі Головного управління Нацполіції в Миколаївській області, окупанти в Снігурівці "займалися беззаконням та жахливими тортурами" у зруйнованій будівлі відділу поліції.
Нагадаємо, у звільненому від російських окупантів селі Піски-Радьківські Харківської області правоохоронці виявили катувальну, яку росіяни облаштували у погребі.
Як повідомили у МВС, окупанти мали тортури у всіх захоплених містах та селищах.
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