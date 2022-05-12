Після обіду в кафе з діагнозом сальмонельоз в Білій Церкві госпіталізовано 5 осіб

10:31 10 серпня Київ, Україна

Сім відвідувачів одного з кафе Білої Церкви були госпіталізовані з діагнозом сальмонельоз. Пізніше, в ході перевірок, з'ясувалося, що 5 осіб персоналу працювали без санкнижок.

Про це повідомляє Білоцерківський відділ Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.



У закладі громадського харчування виявили низку порушень. Були не забезпечені належні санітарно-гігієнічні умови для зберігання харчових продуктів і виготовлення готових страв, а також виявлена продукція з вичерпаним терміном реалізації. До роботи допускали персонал без проходження медичного огляду та бактеріологічного обстеження.



Зараз проведено відбір зразків для бактеріологічних досліджень на наявність патогенної та умовно-патогенної флори (змиви з обладнання, готові страви, продовольча сировина, питна вода). Персонал закладу обстежений на виявлення носіїв збудників кишкових інфекцій.



Відзначається, що робота кафе тимчасово припинена до усунення виявлених порушень. Від роботи відсторонили 5 осіб, які працювали без проходження медогляду.



Непридатну до споживання продукцію вилучили та передали на утилізацію.



Епідеміологічне розслідування триває.