Після обіду в кафе з діагнозом сальмонельоз в Білій Церкві госпіталізовано 5 осіб

Сім відвідувачів одного з кафе Білої Церкви були госпіталізовані з діагнозом сальмонельоз. Пізніше, в ході перевірок, з'ясувалося, що 5 осіб персоналу працювали без санкнижок.
Про це повідомляє Білоцерківський відділ Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області.
У закладі громадського харчування виявили низку порушень. Були не забезпечені належні санітарно-гігієнічні умови для зберігання харчових продуктів і виготовлення готових страв, а також виявлена продукція з вичерпаним терміном реалізації. До роботи допускали персонал без проходження медичного огляду та бактеріологічного обстеження.
Зараз проведено відбір зразків для бактеріологічних досліджень на наявність патогенної та умовно-патогенної флори (змиви з обладнання, готові страви, продовольча сировина, питна вода). Персонал закладу обстежений на виявлення носіїв збудників кишкових інфекцій.
Відзначається, що робота кафе тимчасово припинена до усунення виявлених порушень. Від роботи відсторонили 5 осіб, які працювали без проходження медогляду.
Непридатну до споживання продукцію вилучили та передали на утилізацію.
Епідеміологічне розслідування триває.
У закладі громадського харчування виявили низку порушень. Були не забезпечені належні санітарно-гігієнічні умови для зберігання харчових продуктів і виготовлення готових страв, а також виявлена продукція з вичерпаним терміном реалізації. До роботи допускали персонал без проходження медичного огляду та бактеріологічного обстеження.
Зараз проведено відбір зразків для бактеріологічних досліджень на наявність патогенної та умовно-патогенної флори (змиви з обладнання, готові страви, продовольча сировина, питна вода). Персонал закладу обстежений на виявлення носіїв збудників кишкових інфекцій.
Відзначається, що робота кафе тимчасово припинена до усунення виявлених порушень. Від роботи відсторонили 5 осіб, які працювали без проходження медогляду.
Непридатну до споживання продукцію вилучили та передали на утилізацію.
Епідеміологічне розслідування триває.
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