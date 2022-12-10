Після нічної атаки дронів вся Одеса залишилася без електрики

11:56 10 грудня Київ, Україна

В Одесі відсутнє енергопостачання внаслідок атаки іранських дронів-камікадзе. Про це повідомила компанія ДТЕК Одеські електромережі у суботу, 10 грудня.

Вказано, що сьогодні вночі відбулася чергова атака Росії на об'єкти енергоінфраструктури на Одещині. Було зруйновано відразу кілька об'єктів. На місце прибули військові, рятувальники, аварійні бригади енергетиків. Відновлення зруйнованих об'єктів розпочнеться, як тільки на це буде дозвіл військових.

"Ситуація з електропостачанням в області та місті Одеса складна. Через масштаб руйнувань енергоінфраструктури в Одесі відключено від електроенергії усі споживачі крім критичної інфраструктури. За населеними пунктами області також відбуваються екстрені відключення", – йдеться у повідомленні.

Енергетики ДПЕК та НЕК Укренерго об'єднали зусилля та цілодобово працюють разом, щоб якнайшвидше полагодити все зруйноване ворогом та стабілізувати ситуацію.

У свою чергу голова Одеської ОВ Максим Марченко повідомив, що внаслідок удару росіян постраждала не лише енергетика, а й житлові будинки.

"Внаслідок удару практично у всіх районах та громадах нашої області відсутнє світло", – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні вночі Повітряні сили збили 10 дронів Shahed-136 на півдні України.. Загалом росіяни направили 15 безпілотників.

У ЗСУ вважають, що росія використовує іранські дрони для "закріплюючих ударів" по інфраструктурі України.