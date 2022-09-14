Після деокупації Бучі поліція виявила 422 тіла вбитих та закатованих громадянських жителів

12:41 14 вересня Київ, Україна

Після звільнення Бучі від російських окупантів правоохоронці виявили на території міста 422 тіла вбитих мирних жителів. Поліція почала отримувати повідомлення про вбивство цивільних у Бучі майже одразу після окупації Київщини, але перевірити та підтвердити інформацію про військові злочини вдалося лише після повного звільнення області.



Про це повідомили у прес-службі поліції Київської області.

“У Бучі 422 тіла вбитих окупантами мирних жителів виявили у місті після деокупації. Місця масових страт поліцейські Київщини знаходили у підвалах, на вулицях, у гаражах”, – поінформували у прес-службі.

Зі свого боку, начальник поліції столичної області Андрій Небітов зазначив, говорячи про обшуки в одному з гаражів, що це – гаражний кооператив по вулиці Склозаводській у Бучі, де люди ховалися під час обстрілів.



За його словами, коли солдати російської армії зайшли на територію цього гаражного кооперативу, вони вимагали, щоб усі люди вийшли з гаражів, і люди, які були в одному з цих гаражів, відмовилися виходити. Після цього, за інформацією свідків, цих осіб було розстріляно та спалено, заявив чиновник.



Він сказав, що під час першого огляду цього місця події правоохоронці виявили останки громадян та припускають, що це тіла трьох людей.

“Кістки сильно обгоріли, у них специфічний фіолетовий відтінок, це свідчить, що тіло, швидше за все, спочатку обливали бензином, а потім – підпалили. Вилучені гільзи від автоматів біля гаража говорять нам про те, що людей швидше за все спочатку розстріляли. В принципі. Це збігається зі свідченнями свідків”, – поінформував Небітов.

Чиновник уточнив, що вже після цього, в ході розбору пожежного сміття, правоохоронці виявили ще останки, і зазначив, що це останки нових людей, або тих самих людей, які були знайдені раніше, - покаже експертиза.



Окремо чиновник заявив, що поліція столичної області першу інформацію про жертв у Бучі почала отримувати практично одразу після того, як до Київської області увійшли росіяни.. Потім, як уточнив Небітов, зв'язок повністю зник, був заблокований росіянами.

“Далі нам спільно з військовою адміністрацією вдалося і місцевими органами самоврядування організувати евакуацію.. Перші люди, які прибули автобусами, приїжджали приватним транспортом, розповідали нам про звірства, що відбувалися на тих територіях.. Вони розповідали про десятки вбитих людей, про спалені тіла на вулицях, просто розстріляні люди, які лежали і ніхто їх не забирав”, – уточнив начальник поліції Київської області.

Він зазначив, що насправді було дуже жахливо чути ці історії. не назвати”.



Небітов додав, що телефони російські військові у цивільних забирали, тож на момент окупації отримати відео та докази було важко. Крім того, це було небезпечно для життя людей, які намагалися евакуюватись. Але інформацію, яку отримують поліцейські, вони збирали і зберігали і 1 квітня знайшли її фізичне підтвердження.