Після деокупації Бучі поліція виявила 422 тіла вбитих та закатованих громадянських жителів

Після звільнення Бучі від російських окупантів правоохоронці виявили на території міста 422 тіла вбитих мирних жителів. Поліція почала отримувати повідомлення про вбивство цивільних у Бучі майже одразу після окупації Київщини, але перевірити та підтвердити інформацію про військові злочини вдалося лише після повного звільнення області.
Про це повідомили у прес-службі поліції Київської області.
Про це повідомили у прес-службі поліції Київської області.
Зі свого боку, начальник поліції столичної області Андрій Небітов зазначив, говорячи про обшуки в одному з гаражів, що це – гаражний кооператив по вулиці Склозаводській у Бучі, де люди ховалися під час обстрілів.
За його словами, коли солдати російської армії зайшли на територію цього гаражного кооперативу, вони вимагали, щоб усі люди вийшли з гаражів, і люди, які були в одному з цих гаражів, відмовилися виходити. Після цього, за інформацією свідків, цих осіб було розстріляно та спалено, заявив чиновник.
Він сказав, що під час першого огляду цього місця події правоохоронці виявили останки громадян та припускають, що це тіла трьох людей.
За його словами, коли солдати російської армії зайшли на територію цього гаражного кооперативу, вони вимагали, щоб усі люди вийшли з гаражів, і люди, які були в одному з цих гаражів, відмовилися виходити. Після цього, за інформацією свідків, цих осіб було розстріляно та спалено, заявив чиновник.
Він сказав, що під час першого огляду цього місця події правоохоронці виявили останки громадян та припускають, що це тіла трьох людей.
Чиновник уточнив, що вже після цього, в ході розбору пожежного сміття, правоохоронці виявили ще останки, і зазначив, що це останки нових людей, або тих самих людей, які були знайдені раніше, - покаже експертиза.
Окремо чиновник заявив, що поліція столичної області першу інформацію про жертв у Бучі почала отримувати практично одразу після того, як до Київської області увійшли росіяни.. Потім, як уточнив Небітов, зв'язок повністю зник, був заблокований росіянами.
Окремо чиновник заявив, що поліція столичної області першу інформацію про жертв у Бучі почала отримувати практично одразу після того, як до Київської області увійшли росіяни.. Потім, як уточнив Небітов, зв'язок повністю зник, був заблокований росіянами.
Він зазначив, що насправді було дуже жахливо чути ці історії. не назвати”.
Небітов додав, що телефони російські військові у цивільних забирали, тож на момент окупації отримати відео та докази було важко. Крім того, це було небезпечно для життя людей, які намагалися евакуюватись. Але інформацію, яку отримують поліцейські, вони збирали і зберігали і 1 квітня знайшли її фізичне підтвердження.
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