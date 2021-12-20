Порно з колишньої: помста по-волинськи

10:48 29 липень Київ, Україна

У Волинській області чоловік здійснив помста. Знявши порнографічний фільм зі своєю колишньою дружиною, він за допомогою Viber зміг поширити його серед знайомих і груп. Згідно з вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області за поширення житель Волині заплатить близько 2 000 грн штрафу.

Так, з червня по серпень минулого року житель за допомогою міні-камери зняв відеопродукцію порнографічного характеру зі своєю колишньою дружиною, яку в подальшому зберігав для власного перегляду на ноутбуці.

Потім чоловік зняв з екрану ноутбука на мобільний телефон вищевказану порнопродукцію і направив в Viber іншої жінки, щоб помститися своїй колишній дружині. Таким чином, людина поширив відеопродукцію порнографічного характеру.

Обвинувачений повністю визнав свою провину. Зате потерпіла зазначила, що претензій до колишнього чоловіка немає, адже повністю з ним примирилися. Отже, горе-порнорежисерів заплатить штраф 1700 гривень.