Допомогла рашистам провести псевдовибори в Запорізькій області: СБУ затримала колаборантку

12:38 14 листопада Київ, Україна

СБУ затримала колаборантку, причетну до незаконних виборів росії на окупованій частині Запорізької області.



Зловмисниця обходила приватні будинки місцевих жителів і закликала їх «проголосувати» за кремлівського «кандидата» до окупаційних «законодавчих зборів Запорізької області росії». Щоб зібрати потрібну кількість голосів, її супроводжували озброєні загарбники, які погрожували людям автоматами у разі відмови брати участь у фейковому плебісциті.



За співпрацю з окупантами їхня поплічниця отримала 5 тис. американських доларів як «одноразову» грошову винагороду.



Також вона отримала «привілей» щодо вільного пересування тимчасово захопленою частиною регіону.



Співробітники СБУ задокументували злочини колаборантки та затримали її, коли вона приїхала на Вінниччину, щоб приховати у родичів отримані від агресора гроші.



За даними слідства, фігуранткою виявилася мешканка Чернігівського району Запорізької області, яка після його захоплення підтримала російських загарбників. За це окупанти запропонували їй стати «секретарем» місцевого «виборчкому росії».



Для «перекваліфікації» колаборантку відправили до росії на відповідні курси під назвою «організація діяльності виборчої комісії».





Там вона отримала «сертифікат російського центру навчання виборчих технологій» при центрвиборчкомі країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриману про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території).



В цей час вона перебуває під вартою. Продовжується розслідування. Зловмисниці загрожує до 10 років ув'язнення.