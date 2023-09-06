"Допомагав" уникнути ротації на передову: на Тернопільщині затримано депутата

11:50 23 серпня Київ, Україна

СБУ викрила в корупції депутата сільради у Тернопільській області, який мобілізувався до ЗСУ та зараз проходить службу на території регіону.



За гроші він пропонував іншим мобілізованим своє «сприяння», щоб уникнути планових ротацій до зони бойових дій на південному та східному фронтах України.



Задокументовано, що саме з такою пропозицією він звернувся до службовця місцевого військкомату, котрого мали відправити на передову. За 6 тис. доларів депутат обіцяв військовому, що «вирішить питання» з його керівництвом про «відстрочення» службового відрядження на фронт.

До незаконної діяльності чиновник залучив знайомого підприємця як посередника передачі хабаря. Проте маскування злочину не допомогло його організатору – правоохоронці затримали депутата та його спільника «на гарячому» під час передачі їм усієї суми неправомірної вигоди у Тернополі.



На підставі зібраних доказів обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).



Нині ним обрано запобіжний захід – утримання під вартою. Продовжується розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.



Насамперед перевіряється причетність керівництва місцевого військкомату до корупційної схеми. Зловмисникам загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна.