Допомагав рашистам під час окупації Київщини: настоятеля храму УПЦ МП притягнуть до відповідальності

СБУ розслідує факти колабораційної діяльності настоятеля храму УПЦ МП Віктора Талька у селищі Бородянка Київської області.
Наразі перевіряються дані про можливе сприяння настоятеля рашистам у примусовому вивезенні до білорусі майже 100 мешканців Київщини під час тимчасової окупації регіону.
Крім того, співробітники СБУ розслідують обставини функціонування російської катівні на території храму, яким займається Талько. За попередньою версією слідства, клірик запропонував окупантам використати підвальне приміщення релігійної установи для ув’язнення учасників спротиву.
Задокументовано, що лише з 29 по 31 березня 2022 року рашисти утримували там трьох українських волонтерів, які привезли гуманітарну допомогу для місцевих жителів.
Також Служба безпеки ініціювала лінгвістичну експертизу для перевірки публічних закликів протоієрея щодо підтримки російських загарбників у війні проти України.
У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину.
За результатами досудового розслідування вирішуватиметься питання повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 5 років ув'язнення.
Наразі перевіряються дані про можливе сприяння настоятеля рашистам у примусовому вивезенні до білорусі майже 100 мешканців Київщини під час тимчасової окупації регіону.
Крім того, співробітники СБУ розслідують обставини функціонування російської катівні на території храму, яким займається Талько. За попередньою версією слідства, клірик запропонував окупантам використати підвальне приміщення релігійної установи для ув’язнення учасників спротиву.
Задокументовано, що лише з 29 по 31 березня 2022 року рашисти утримували там трьох українських волонтерів, які привезли гуманітарну допомогу для місцевих жителів.
Також Служба безпеки ініціювала лінгвістичну експертизу для перевірки публічних закликів протоієрея щодо підтримки російських загарбників у війні проти України.
У рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність), продовжується розслідування щодо встановлення всіх обставин злочину.
За результатами досудового розслідування вирішуватиметься питання повідомлення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 5 років ув'язнення.
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