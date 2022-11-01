Допомагав переправляти боєприпаси: СБУ повідомила про підозру голові Херсонського "морпорту росії"

18:59 01 листопада Київ, Україна





Про це Правоохоронці оголосили підозру голові Херсонського "морпорту росії", який сприяв водній переправі ворожих боєприпасів на правий берег Дніпра.Про це повідомляє Служба безпеки України.

"Служба безпеки продовжує системно викривати зрадників та колаборантів, які перебувають у захоплених районах півдня та сходу нашої держави. Внаслідок слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру у скоєнні злочинів проти України ще трьом ворожим поплічникам”, – йдеться у повідомленні.

У тому числі – керівник створеного росією “державного унітарного підприємства “Херсонський морський торговельний порт”.



Правоохоронці встановили, що він забезпечував переправку військової техніки та боєприпасів росії для окупаційного угруповання на правому березі Дніпра. Для цього надав плавзасоби підприємства, які використовувалися під час зведення мостових переправ через Дніпро.



Також "чиновник" брав участь у розграбуванні захоплених підприємств воднотранспортної галузі регіону для передачі викраденого майна на користь росії.



За даними слідства, підозрюваним є колишній чиновник "Укрводшляху". У червні цього року він добровільно пішов на співпрацю з росіянами та вступив до лав окупаційної адміністрації Херсона.



Поки що йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.



Крім цього, на Херсонщині задокументували злочинну діяльність призначеного загарбниками "голови" селища Миролюбівка.



З початку окупації села підозрюваний з власної ініціативи допомагав окупантам. Він надавав їм інформацію щодо учасників АТО та українських правоохоронців. Також він водив представників окупаційної влади місцевістю та допомагав їм формувати логістику.



Крім того, на Луганщині викрили колишню директорку гімназії у Біловодську, яка добровільно погодилася очолити місцевий ліцей, підпорядкований окупаційній адміністрації так званої ЛНР.



За вказівкою окупантів вона організувала "навчальний процес" з використанням російських підручників та "методичок", а педагогів направила на "перепідготовку" в рф.



Перебуваючи на посаді, жінка агітувала дітей підтримати окупантів і надалі приєднуватися до їхніх лав. Для поширення прокремлівської пропаганди вона закликала до створення у захоплених школах осередків так званої "юнармії" росії.



Наразі Служба безпеки встановила місця перебування всіх трьох підозрюваних, задокументувала їхні злочинні дії та проводить комплексні заходи щодо притягнення винних до відповідальності.