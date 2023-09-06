Допоміг росії викрасти українське зерно: окупаційний директор Бердянського морпорту отримав термін

17:06 09 серпня Київ, Україна

Окупаційний директор Бердянського морпорту, який сприяв пограбуванню української агропродукції, отримав 10 років ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба СБУ



Під його керівництвом із червня 2022 року із захопленого морпорту рашисти переправили до росії майже 150 тис. тонн пшениці на загальну суму понад 30 млн доларів США.



За матеріалами СБУ суд призначив йому 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Оскільки злочинець ховається на тимчасово окупованій частині Запорізької області, початок терміну відбування покарання рахуватиметься з дня його затримання.



За даними слідства, зловмисником є колишній начальник відділу оперативного реагування Бердянського порту, який після окупації міста пішов на співпрацю з агресором. За це гауляйтер Олександр Сауленко подав його «кандидатуру» на посаду керівника захопленого об'єкта.



Після призначення ворожий поплічник розпочав виконання вказівок кремля щодо передачі всього майна українського порту на баланс місцевої окупаційної адміністрації росії. Але його основним завданням було сприяння загарбникам у масовому вивезенні українського зерна з території південного регіону нашої держави до росії.



Для транспортування агропродукції зловмисник задіяв морські судна Сормівський-48 та ZHIBEK ZHOLY. На рейдах їх супроводжували бойові кораблі чорноморського флоту росії.



На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав ворожого поплічника винним за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).



Продовжуються комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.