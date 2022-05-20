Півтори тисячі гривень стали приводом для жорстокого вбивства на Одещині

19:03 17 грудня Київ, Україна

Для погашення кредитів, взятих на створення кімнати психологічного розвантаження під назвою "кімнати розвантаження від люті", двоє молодих хлопців жорстоко вбили жінку-таксистку і спалили її автомобіль.



Про це повідомили в Департаменті комунікації Національної поліції.



Попередньо встановлено, що, бажаючи вирішити фінансові проблеми, 17-річний житель Південного заздалегідь спланував злочин і намовив до співучасті на рік старшого товариша.



Сівши в автомобіль 55-річної таксистки, підозрювані навмання назвали їй адресу призначення, а коли приїхали в Любополь - жорстоко вбили жінку. Зловмисники завдали їй 11 ударів ножами, які заздалегідь взяли з собою, і забрали 1,5 тисячі гривень.



Щоб приховати злочин, вбивці відтягнули тіло на узбіччя і на автомобілі потерпілої поїхали на околицю Одеси. Там закопали знаряддя злочину, облили транспортний засіб горілкою і підпалили його разом зі своїм верхнім одягом і особистими речами.



Слідством встановлено, що зловмисники вирішили скоїти вбивство через нестачу коштів для погашення кредитів, які оформили для відкриття "кімнати розвантаження від люті". Підозрюваних у вбивстві затримали за місцем проживання в місті Південний, куди вони дісталися на таксі.



Їхні дії слідчі кваліфікували відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України: пунктами 6 і 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство), ч.2 ст.194 (умисне знищення майна) і ч.3. ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом). Крім того, вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за ч.4 ст.187 (розбійний напад) КК. В рамках досудового розслідування призначено низку судових експертиз. За скоєне фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.