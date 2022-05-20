Півтори тисячі гривень стали приводом для жорстокого вбивства на Одещині

19:03 17 грудня Київ, Україна

Для погашення кредитів, взятих на створення кімнати психологічного розвантаження під назвою "кімнати розвантаження від люті", двоє молодих хлопців жорстоко вбили жінку-таксистку і спалили її автомобіль.

Про це повідомили в Департаменті комунікації Національної поліції.

Попередньо встановлено, що, бажаючи вирішити фінансові проблеми, 17-річний житель Південного заздалегідь спланував злочин і намовив до співучасті на рік старшого товариша.

Сівши в автомобіль 55-річної таксистки, підозрювані навмання назвали їй адресу призначення, а коли приїхали в Любополь - жорстоко вбили жінку. Зловмисники завдали їй 11 ударів ножами, які заздалегідь взяли з собою, і забрали 1,5 тисячі гривень.

Щоб приховати злочин, вбивці відтягнули тіло на узбіччя і на автомобілі потерпілої поїхали на околицю Одеси. Там закопали знаряддя злочину, облили транспортний засіб горілкою і підпалили його разом зі своїм верхнім одягом і особистими речами.
 
Фото: Полторы тысячи гривен стали поводом для жестокого убийства на Одесчине

Слідством встановлено, що зловмисники вирішили скоїти вбивство через нестачу коштів для погашення кредитів, які оформили для відкриття "кімнати розвантаження від люті". Підозрюваних у вбивстві затримали за місцем проживання в місті Південний, куди вони дісталися на таксі.

Їхні дії слідчі кваліфікували відразу за кількома статтями Кримінального кодексу України: пунктами 6 і 12 ч.2 ст.115 (умисне вбивство), ч.2 ст.194 (умисне знищення майна) і ч.3. ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом). Крім того, вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР за ч.4 ст.187 (розбійний напад) КК. В рамках досудового розслідування призначено низку судових експертиз. За скоєне фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.