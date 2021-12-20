Полтавські фермери протестують проти ринку землі в Україні

16:26 02 квітень Київ, Україна

Фермери Полтавської області зібралися під будівлею ОДА, щоб висловити своє невдоволення щодо законопроєкту президента про продаж землі.

Про це повідомляє Ігор Мосійчук в своєму Телеграм-каналі.



"Сьогодні мої земляки фермери з Лубен як і інших регіонів нашої Полтавщини пікетували Полтавську облдержадміністрацію з вимогою зупинити дерибан і розпродаж української землі, який повинен початися через кілька місяців, з волі президента Зеленського і його "слуг"", - написав Мосійчук.



На думку учасників акції, такий "ринок землі у виконанні "слуг" призведе до того, що українська земля буде скуплена олігархами і транснаціональними компаніями".



У Світовому банку вважають, що створення прозорого ринку підвищить ефективність використання земельних ресурсів.



Нагадаємо, Верховна Рада 16 березня приступила до розгляду більше ніж 3000 поправок до законопроєкту №2194, який передбачає передачу землі за межами населених пунктів в комунальну власність.