Полтавська ОВА повідомила деталі обстрілу Кременчука

08:49 25 квітня Київ, Україна

У неділю, 24 квітня, зс рф здійснили масовані ракетні удари по Кременчуку, випустивши по місту як мінімум 9 ракет.

Цю інформацію у своєму Telegram-каналі підтвердив голова Полтавської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Лунін.

"Вчорашній вечір – важкий для Полтавщини. Наймасштабніший обстріл області за час повномасштабного російського вторгнення", - розповів він.

9 ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ.