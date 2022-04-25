Полтавська ОВА повідомила деталі обстрілу Кременчука
08:49 25 квітня Київ, Україна
У неділю, 24 квітня, зс рф здійснили масовані ракетні удари по Кременчуку, випустивши по місту як мінімум 9 ракет.
Цю інформацію у своєму Telegram-каналі підтвердив голова Полтавської обласної військово-цивільної адміністрації Дмитро Лунін.
"Вчорашній вечір – важкий для Полтавщини. Наймасштабніший обстріл області за час повномасштабного російського вторгнення", - розповів він.
9 ворожих ракет напередодні вдарили по Кременчуцькій ТЕЦ і знову по Кременчуцькому НПЗ.
"На жаль, 1 особа загинула, 7 постраждали, у них поранення різного ступеня тяжкості. Є значні руйнування будівель, але всі пожежі локалізовані. Майже у всіх районах міста через обстріл ТЕЦ немає гарячої води", - додав Лунін.
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