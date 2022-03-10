Полтавська область: витік аміаку з автоцистерни

15:40 14 жовтень Київ, Україна

Між селами Лисівка і Мала Обухівка Гадяцького району Полтавської області стався викид аміаку з автоцистерни, рятувальникам вдалося ліквідувати витік.

Про це повідомляє ДСНС в середу, 14 жовтня.



Так, напередодні в Службу порятунку 101 надійшло повідомлення від голови Лисівської сільради.



Рятувальники на місці встановили, що під час руху водій аміаковоза побачив витік аміаку з запобіжного клапана і звернув на путівець.



До ліквідації аварії залучили шість осіб і дві одиниці техніки. Рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання.



До місця події прибув трактор з цистерною і три автомобільні цистерни для перекачування аміаку. Роботи були проведені успішно. Постраждалих в результаті викиду аміаку немає.