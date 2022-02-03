Полтавщина: в ДТП загинули двоє журналістів

18:45 13 травень Київ, Україна

У Полтавській області на автодорозі Решетилівка-Дніпро сталася смертельна ДТП за участю легковика і вантажівки, загинули двоє журналістів.
 
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

Близько 12:00 зіткнулися легковий автомобіль «Тойота» і вантажівка «Вольво».

Водій і пасажир «Тойоти» загинули. Загиблими виявилися двоє чоловіків, мешканці Полтави, які працювали журналістами на одному з телеканалів України.
На місці ДТП працювала слідчо-оперативна група поліції. Обставини і причини ДТП встановлюються.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох і більше осіб) Кримінального кодексу України.

За інформацією інтернет-видання "Полтавщина", загиблими є журналісти телеканалу НТН.