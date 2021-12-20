Полтавщина: 12-річний хлопчик помер під час перерви

19:13 30 березень Київ, Україна

Абсолютно здорова за зовнішніми ознаками дитина померла під час перерви. Трагедія трапилася в одній зі шкіл Лохвицької територіальної громади на Полтавщині.

Про це у вівторок, 30 березня, повідомила пресслужба поліції Полтавської області.



Про трагедію близько 11:30 у вівторок повідомили медики, які прибули на виклик. За попередньою інформацією, дитина померла під час перерви між уроками.



Поліція проводить опитування свідків, вивчає медичну документацію школяра і встановлює обставини трагедії.



Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу, яка повинна визначити причину смерті.



Поліціянти внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, тривають слідчі дії.