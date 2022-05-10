Полтава: пожежа в будівлі дворянського зібрання

14:33 09 грудня Київ, Україна

Вранці 9 грудня спалахнула пожежа в будівлі Полтавського дворянського зібрання 1810 року побудови, де зараз розташовується торгово-розважальний центр.



Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

"9 грудня о 4:30 в місті Полтава по вулиці Соборності, 31 в двоповерховому будинку торгово-розважального центру (колишній будинок дворянського зібрання) виникла пожежа", - говориться в повідомленні.

Рятувальники уточнили, що пожежа виникла на літньому майданчику кафе на вулиці Соборності.

"Пожежники, які прибули на виклик, встановили, що горить покрівля кафе, також вогонь по суміжних приміщень поширився на будівлю ТРЦ. О 9:16 пожежу локалізовано на площі 600 кв. м"- додали у відомстві.

До гасіння залучено 56 пожежників і 14 одиниць техніки.

"Під час гасіння пожежі в приміщенні виявлено тіло людини. Поліція встановлює особистість і обставини загибелі", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що за фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікаційними ознаками частини 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило матеріальну шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.



Зазначено, що на місці події працює слідчо-оперативна група поліції Полтави і патрульні поліціянти, які забезпечують безпеку дорожнього руху та організують об'їзд місця пожежі.