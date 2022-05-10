Полтава: пожежа в будівлі дворянського зібрання

Вранці 9 грудня спалахнула пожежа в будівлі Полтавського дворянського зібрання 1810 року побудови, де зараз розташовується торгово-розважальний центр.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
Рятувальники уточнили, що пожежа виникла на літньому майданчику кафе на вулиці Соборності.
До гасіння залучено 56 пожежників і 14 одиниць техніки.
Відзначається, що за фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікаційними ознаками частини 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило матеріальну шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Зазначено, що на місці події працює слідчо-оперативна група поліції Полтави і патрульні поліціянти, які забезпечують безпеку дорожнього руху та організують об'їзд місця пожежі.
Зазначено, що на місці події працює слідчо-оперативна група поліції Полтави і патрульні поліціянти, які забезпечують безпеку дорожнього руху та організують об'їзд місця пожежі.
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