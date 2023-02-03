Польський уряд попередив про дезінформаційні кампанії проти біженців з України

17:23 03 лютого Київ, Україна

Уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарін попередив про масштабну дезінформаційну кампанію, яка здійснюється в країні щодо біженців з України.



Про це пише видання "Euractiv".

"Ми оцінюємо, що ми маємо справу з підготовкою серйозної кампанії міжнародного масштабу.. До неї можуть бути залучені кілька західних країн, і ми, безумовно, бачимо, що її перші етапи вже проходять у Польщі, звідси й моє застереження”, – наголосив він.

Жарін розповів про випадки влучення листів на електронну пошту поляків, а також листівки, розклеєні на вулицях польських міст, згідно з якими Департамент міжнародних справ та міграції МВС та Управління у справах іноземців збирають інформацію про українських біженців, які мешкають у Польщі.

"Зміст цих прокламацій, які є явно сфабрикованими листами, є припущенням про те, що польська держава збирає дані про українців, які постійно проживають у Польщі. З цього змісту виходить, начебто Польща готує базу даних для майбутньої мобілізаційної акції, яку передбачається провести у Польщі”, – розповів урядовець.

За словами Станіслава Жаріна, аналогічні кампанії з дезінформації відбуваються в Україні та Литві, і вони можуть бути пов'язані з Росією.