Польський депутат схиляв свою колегу до сексу з українським чиновником

14:36 21 грудень Київ, Україна





Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.



Інцидент, за словами Щепаньської, стався 3 грудня, коли до міста приїжджала офіційна делегація депутатів зі Львова. Тоді Птешик, який обіймає посаду заступника голови Краківської міськради, натякнув, що жінка "платить за послуги натурою", а потім публічно "заохочував" її до статевих стосунків з одним із неназваних українських депутатів.



За даними українського Генконсульства у Кракові, 1–3 грудня у місті знаходилася делегація, до якої входили, зокрема, депутати Львівської міської ради Петро Адамик, Валерій Веремчук, Євген Кузик та Роман Грицевич.



Птешик не заперечує, що розмова зі Щепаньською відбувалася, проте наполягає, що не схиляв її до сексу з українським колегою. Депутат міськради польського Кракова Алісія Щепаньська звинуватила колегу Славомира Птешика у тому, що він нібито схиляв її до сексу з одним із українських політиків.Про це повідомляє Gazeta Wyborcza.Інцидент, за словами Щепаньської, стався 3 грудня, коли до міста приїжджала офіційна делегація депутатів зі Львова. Тоді Птешик, який обіймає посаду заступника голови Краківської міськради, натякнув, що жінка "платить за послуги натурою", а потім публічно "заохочував" її до статевих стосунків з одним із неназваних українських депутатів.За даними українського Генконсульства у Кракові, 1–3 грудня у місті знаходилася делегація, до якої входили, зокрема, депутати Львівської міської ради Петро Адамик, Валерій Веремчук, Євген Кузик та Роман Грицевич.Птешик не заперечує, що розмова зі Щепаньською відбувалася, проте наполягає, що не схиляв її до сексу з українським колегою.

«Щиро перепрошую у радниці Алісії Щепаньської за те, що під час вечері з делегацією зі Львова я використав на її адресу невдалі висловлювання, які вона сприйняла як образу. Мені дуже шкода, що мої слова викликали у вас біль", – написав він у Фейсбуці.

Незважаючи на це, 6 грудня Щепанська подала скаргу на Птешика, адже, за її словами, подібна ситуація відбувається не вперше. Голова Краківської міськради Домінік Яшковець уже передав її на розгляд дисциплінарної комісії, а передбачуваного винуватця інциденту тимчасово усунув. За словами Яшковця, дисциплінарна комісія не має інструментів прямого покарання, але на основі її рішення посадові особи можуть вимагати публічних вибачень та навіть звернутися до прокуратури.



Депутат Щепанська прийняла вибачення колеги, проте підкреслила, що вони не повинні впливати на подальше рішення комісії.